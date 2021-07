Horizonte de renovações no Vizela

A exigência competitiva do principal escalão vai produzir muitas alterações no plantel orientado por Álvaro Pacheco, mas o treinador e a administração pretendem segurar a estrutura da equipa que selou a subida de divisão. Horizonte de renovações para definir durante a próxima semana de modo a alinhavar as posições que precisam de ser reforçadas. Recorde-se que os minhotos já oficializaram a saída de seis jogadores, concretamente Tavinho, Ericson, Diogo Ribeiro, André Soares, Cardozo e Marcelinho.