Kiko desvincula-se do Vizela

Kiko desvinculou-se em definitivo do Vizela e está livre para dar um novo rumo à carreira. O defesa-central, de 21 anos, estreou-se como sénior com a camisola vizelense, na época 2018-19, tendo na época passada jogado por empréstimo no Pedras Salgadas, onde fez 16 jogos e marcou um golo. O jogador, que também pode alinhar com médio defensivo, foi chamado depois por Álvaro Pacheco para terminar a época no Vizela.





Kiko assinou contrato profissional era ainda sub-19 e já representava os seniores do SC Freamunde, na altura treinado por Helton.O jogador tem várias propostas em carteira e o destino deverá ser a 2.ª Liga.