Nuno Moreira no Vizela: «Sinto que posso crescer neste clube»

A aposta na formação do Sporting continua a ser o principal trunfo dos responsáveis do Vizela para a reestruturação que o plantel está a sofrer, uma vez que, depois de anunciada a contratação do também leão e campeão nacional Tomás Silva, ontem confirmou-se a chegada do avançado Nuno Moreira.

Este jovem extremo, de apenas 22 anos, que durante as últimas 14 épocas realizou toda a sua formação ao serviço dos leões, chega ao clube da rainha com um contrato válido até 2024, desta feita para cumprir a sua primeira experiência no principal escalão do nosso futebol.

"Identifico-me com o projeto. Vi vários jogos na última época e gostei muito de ver a equipa a jogar", pronunciou-se Nuno Moreira à comunicação doVizela, para logo de seguida dar corpo aos motivos que o levaram a aceitar o convite dos minhotos: "Sinto que este é um clube onde posso vir a crescer muito."

Antecipação

O potencial que tanto Nuno Moreira como Tomás Silva patentearam na cantera leonina há muito que foi identificado, de modo que a concorrência pelo concurso dos dois jogadores era elevada, mas a capacidade de antecipação do Vizela foi determinante para viabilizar a transferência da dupla, sendo certo que o Sporting salvaguardou uma percentagem dos passes de ambos os jogadores, cenário dentro do que é habitual.

Um acordo garantido também graças ao envolvimento do técnico Álvaro Pacheco neste processo, na certeza que o treinador dos minhotos teve uma oportunidade soberana para aprofundar o seu conhecimento sobre estes reforços durante o curso de nível IV que se realizou recentemente na Cidade do Futebol, em regime de internato, e na companhia do homólogo leonino Rúben Amorim.