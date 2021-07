Rui Sá Lemos junta-se à equipa técnica do Vizela

O Vizela anunciou, esta segunda-feira, a integração de Rui Sá Lemos na equipa técnica liderada por Álvaro Pacheco para a nova temporada.





O treinador-adjunto, que já teve passagens pelo Portimonense e pela formação e equipa B do FC Porto, junta-se assim a Pedro Valdemar, Marcelo Gonçalves e José Teixeira no apoio ao treinador principal no regresso dos vizelenses à 1ª Liga.Além disso, Rui Sá Lemos vai também assumir a pasta de coordenador da formação do Vizela, cargo que pertencia a Ricardo Oliveira.