Samu prolonga vínculo com o Vizela até 2024

O Vizela anunciou esta sexta-feira a renovação do contrato de Samu, médio, de 25 anos, que foi um elemento fundamental da equipa treinada por Álvaro Pacheco nas últimas duas temporadas.O vínculo é agora válido até 2024.





Na época passada, Samu participou em 36 jogos e apontou 9 golos pelos vizelenses, registo que lhe valheu a nomeação para o prémio de melhor jogador da 2ª Liga em 2020/21, título que acabou por ser entregue a Crespo do Estoril.Além de Samu, o Vizela renovou também recentemente contrato com outros jogadores influentes do plantel, como o médio Raphael Guzzo e o avançado Cassiano.