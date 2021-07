Vizela contrata Nuno Moreira ao Sporting

O Vizela oficializou este sábado a contratação de Nuno Moreira (Sporting), como Record adiantara. O extremo de 22 anos, que pode também jogar a médio ofensivo, assinou por 3 temporadas.





"Considerado um dos bons talentos que a academia dos leões tem por hábito formar", pode-se ler no comunicado publicado no site do Vizela.Nuno Moreira marcou 6 golos em 25 jogos nesta época pelo Sporting B. O jogador estava no Sporting desde 2007, tendo sido campeão de juvenis e juniores e tendo disputado jogos pela equipa de sub23 na Liga Revelação.Esta sexta-feira o Vizela já tinha anunciado a contratação de Tomás Silva também ao Sporting