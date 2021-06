Conselho de Justiça licencia participação do Cova da Piedade na Liga Revelação

O Conselho de Justiça (CJ) da FPF atribuiu ao Cova da Piedade a licença de participação na Liga Revelação da próxima época, revogando, desta forma, a decisão da Comissão de Licenciamento que, no dia 1 de junho, recusou a inscrição dos piedenses.





A decisão foi proferida nesta quarta-feira, através de um acórdão do CJ ao qualteve acesso esta quinta-feira e onde, na qualidade de Comissão de Recurso do processo de licenciamento da FPF, o órgão da FPF considera "totalmente procedente" o recurso do Cova da Piedade e revoga a decisão da Comissão de Licenciamento.A decisão do CJ ocorre na mesma semana em que a Liga Portugal rejeitou a inscrição do Cova da Piedade nas competições profissionais devido a um atraso de sete dias na entrega da documentação necessária para o licenciamento do clube nas provas profissionais.Fonte da SAD piedense disse a, entretanto, que a decisão do CJ "demonstra que o Cova da Piedade tem razão" e deixa a administração "confiante" numa decisão semelhante da parte do Tribunal Arbitral do Desporto relativamente ao recurso que o clube irá remeter para aquela entidade.Segundo a mesma fonte "os motivos invocados pela Liga são os mesmos que eram apresentados pela FPF", motivo pelo qual o clube entende que a decisão da Liga será revogada.O assunto está "totalmente entregue aos advogados" da SAD, que deverão fazer entrar o recurso dos piedenses no TAD dentro do prazo de 10 dias após o anúncio da decisão da Liga.