Liga Revelação decide-se hoje: acompanhe o Sporting-Benfica, em direto

Os cenários para o título Os cenários para o título

Veja aqui também os jogos:O Sporting está a vencer e a fazer o que lhe era exigido, mas mantém-se no 3.º lugar da Liga Revelação, já que Aves (1.º classificado) e Rio Ave (2.º) também estão a vencer.Abdoulaye foi o autor do golo do Aves que se mantém assim na frente da luta pelo título; já o golo do Rio Ave (jogo que tem tido problemas de transmissão) foi apontado por Filipe Almeida. A Liga Revelação está ao rubro!- Paulinho vai isolado para a baliza, mas o guarda-redes benfiquista a sair muito bem.- José Gomes prepara-se para bater o penálti, mas atira para fora.Entretanto o Aves marca e também o Rio Ave se coloca em vantagem.- Penálti favorável ao Benfica...Já há onzes oficiais:: Luís Maximiano, João Silva, Thierry Correia, Ronaldo, Abdu Conté, Paulinho, Matheus Nunes, Tomás Silva, Marco Túlio, Gonzalo Plata e Pedro Mendes.Suplentes: Diogo Sousa, Nuno Moreira, João Oliveira, Pedro Empis, Pedro Marques, João Ricciulli, Wang, Mitrovski, Mees De Wit e João Queirós.Treinador: Alexandre Santos: Carlos dos Santos, Tomás Tavares, Miguel Nóbrega, Pedro Ganchas, Ricardo Araújo, Vukotic, Bernardo Silva, Diogo Pinto, Csoboth, Vinícius e José Gomes.Suplentes: Dylan, Tomás Domingos, Luís Pinheiro, Hélder Baldé, Nuno Cunha, Edy Semedo, Rodrigo Conceição, Carter, Pedro Soares e Luís Lopes.Treinador: Luís tralhãoHoje é o dia de todas as decisões na Liga Revelação! Aves, Rio Ave e Sporting discutem esta quarta-feira o título de campeão nacional da 1.ª edição da prova, com o Aves, que se desloca a Braga, a ter vantagem de 1 ponto sobre o Rio Ave, que recebe o Estoril, e 3 sobre o Sporting, que defronta em Alvalade o rival Benfica (entrada gratuita).Três jogos que prometem emoção até ao apito final e por isso a Federação Portuguesa de Futebol terá um troféu nos três estádios que podem consagrar o primeiro vencedor da Liga Revelação."Ainda não ganhámos nada. Uma vitória leva-nos ao título, mas vamos encontrar um adversário competente", afirmou o técnico avense, Leandro Pires.Já o Rio Ave espera um desaire do Aves para se sagrar campeão nacional sub-23: "A nossa equipa foi a que jogou melhor futebol. Se o destino não for o que sonhámos, ficámos com a viagem", reconheceu o treinador Pedro Cunha.O Sporting também ainda pode sagra-se campeão nacional, mas as contas são mais complicadas, como assumiu o treinador Alexandre Santos: "Não sabemos se o triunfo dá o 1º ou o 3º lugar, dependemos dos outros. Será um jogo difícil."Acompanhe aqui as incidências do jogo Sporting-Benfica, com início agendado para as 11 horas.