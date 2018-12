Benfica-Sporting, em direto

30'-Dois jogadores do Sporting hesitam e perdem a bola em zona muito delicada. Saponjic rouba a bola e Úmaro Embaló faz-se ao lance, permitindo a defesa de Luís Maximiano... mas estava em fora de jogo. Podia ter sido Saponjic a tentar o golo.30'-Defesa atenta e segura de Celton Biai.27'-Muito bem o defesa do Sporting a travar a investida de Saponjic, que ia embalado.23'- Novo remate de Miguel Luís de longe, desta vez a sair ao lado.21'- Fora de jogo tirado a Saponjic. O passe de Úmaro Embaló é muito bem feito, mas a jogada é interrompida.18'- Falta de Diogo Pinto sobre Tomás Silva. Livre perigoso para o Sporting, em zona lateral. Elves Baldé cruza, corta a defesa do Benfica.16'- Miguel Luís remata, Celton Biai encaixa com segurança.13'-Jogada tremenda do holandês pela esquerda que termina com um cruzamento não correspondido por nenhum companheiro.10'-Thierry Correia vacila no duelo com Nuno Tavares, que fica isolado. O jogador do Benfica perde muito tempo no remate e Thierry Correia recupera e corta.8'- Bruno Paz procurava Elves Baldé na esquerda com um passe longo, mas a bola saiu demasiado comprida e saiu pela linha de fundo.6'- Boa jogada de envolvimento do Benfica, que termina com o corte de João Queirós para canto. Da bola parada não resulta perigo para a baliza do Sporting.4'- Muito bem Elves Baldé a tirar Tomás Tavares do caminho. O cruzamento saiu para as mãos de Celton Biai.2'- Primeiro remate da partida pertence a Úmaro Embaló. Bola sai por cima da baliza de Luís Maximiano.De referir que já se disputaram esta terça-feira dois jogos da Liga Revelação: o Sp. Braga ganhou 1-0 em casa do V. Guimarães, a Académica recebeu e venceu o V. Setúbal por 3-0 e Feirense empatou 3-3 em casa com o Estoril.Celton Biai, Tomás Tavares, Pedro Álvaro, Gonçalo Loureiro, Nuno Tavares, Mendes, Diogo Pinto, Guga, Nuno Santos, Úmaro Embaló e SaponjicSuplentes: Dylan Silva, Nóbrega, Frimpong, Tomás Domingos, Vukotic, Edi, Mesaque Djú e Pedro Soares.: Luís Maximiano; Paulinho, Pedro Marques, Abdu Conté, Bruno Paz, Tomás Silva, Elves Baldé, Miguel Luís, Mees de Wit, Thierry Correia e João QueirósSuplentes: Stojkovic, Pedro Mendes, Nuno Moreira, Euclides Cabral, Bubacar Djaló, Kiki Kouyaté, João Silva, Daniel Bragança e Dimitar Mitrovski.Boa tarde! Benfica e Sporting medem hoje forças no Seixal, às 17 horas, em jogo que dá continuidade à 16ª jornada da Liga Revelação. Os encarnados pretendem recuperar a liderança isolada, pois neste momento estão em igualdade pontual (31) com o Aves, que venceu por 4-0 no terreno do Cova da Piedade. Já os leões seguem no 7º posto, com 25 pontos.Luís Tralhão, treinador das águias, apesar de considerar que este é um jogo de características específicas, acredita que a sua equipa tem todas as condições para vencer o eterno rival. "Sabemos que o jogo de hoje vai ser uma partida difícil, o nosso oponente tem uma boa equipa, mas nós temos as nossas armas, cremos muito que somos superiores e vamos querer demonstrar isso em campo", sublinhou ao site dos encarnados.Na 1.ª volta do campeoneto, à 3.ª jornada, o Benfica venceu por 1-0 os leões , com um golo marcado por Daniel dos Anjos.O Benfica ocupa o 2.º lugar, com 31 pontos, ao passo que o Sporting está no 7.º posto, com 25.