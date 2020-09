3' - Golo do Benfica! (1-0) Henrique Araújo abre o marcador no Seixal! O avançado pressionou Rodrigo Rego, o central do Sporting facilitou e Henrique Araújo correu para a baliza, contornou o guarda-redes e fez o golo inaugural do dérbi!





2' - Primeira ocasião para o Sporting! Lucas Dias remata mas a bola sai ao lado do poste direito, após grande jogada pela direita.- Suplentes do BenficaPedro Souza, Rafael Rodrigues, Renato Matos, Adrian Bajrami, António Silva, António Ribeiro, Luís Montenegro, Tomás Azevedo, Diogo Nascimento, João Tomé, Henrique Pereira e Vasco PaciênciaLeo Kokubo, Filipe Cruz, Miguel Nóbrega, Tomás Araújo, Guilherme Montoia, Henrique Jocu, Martim Neto, Ronaldo Camará, Samuel Pedro, Sérgio Andrade e Henrique Araújo- Suplentes do Sporting: Diogo Almeida, Daniel Rodrigues, Carlos Silva, Tiago Ferreira, João Daniel, Tiago Santos, Flávio Nazinho e Paulo Agostinho.Vasco Gaspar, João Goulart, Rodrigo Rego, Loide Augusto, Gonçalo Costa, Hevertton, Edson Silva, Diogo Brás, Lucas Dias Renato Veiga e Bruno Tavares.- Já Filipe Pedro, técnico do Sporting, lembrou que "o dérbi é diferente e todos os jogadores estão motivados para jogar".- Na antevisão, o técnico das águias reconheceu a importância da partida: "Tem sempre uma carga emocional alta, mas, como acontece sempre no Benfica, é para vencer", afirmou Luís Castro.- As equipas chegam a este dérbi em posições muito distintas. O Benfica, 3.º classificado, com 4 pontos, começou o campeonato com um nulo diante do Belenense SAD e venceu o Portimonense por 1-0. Já o Sporting ainda não pontuou e ocupa o 7.º e último lugar da fase sul, com 2 derrotas em 2 jogos: Cova da Piedade (2-1) e Estoril (1-3).Boa tarde! Benfica e Sporting protagonizam esta quinta-feira o primeiro dérbi da Liga Revelação 2020/21 na 3.ª jornada da prova. O Benfica Campus, no Seixal, recebe o duelo a partir das 18 horas eleva até si, ao minuto, todas as incidências. Fique connosco!