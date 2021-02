Benfica-Sporting, em direto

17' - Benfica, 1-0. Rafael Brito, que golaço do médio. Remate em vólei de fora da área de pé esquerdo, sem hipóteses para o guardião leonino



16' - Primeiro canto no jogo, a beneficiar o Benfica.



Cabeceamento de João Resende, sozinho no centro da área, mas Diego Callai arroja-se ao chão para segurar a bola



8' - Cruzamento da direita de Gerson mas o guarda-redes sportinguista amarra com tranquilidade junto à linha de golo. Estão melhor os encarnados nesta fase do encontro



5' - Primeira defesa da partida para Diego Callai, filho do antigo sadino Diego Silva. Cher Ndour rematou rasteiro de fora da área para boa defesa do jovem guardião



O Benfica chega a esta partida com dois triunfos consecutivos, ao passo que os verdes e brancos estão numa sequência de cinco jogos sem conhecer a derrota



15h01 - Arranca a partida



15h00 - Diego Callai e Youssef Chermiti, pelo Sporting, e Cher Ndour, pelo Benfica, têm todos 16 anos



14h57 - Luís Castro, técnico dos encarnados, acusou positivo ao Covid-19 e não estará no banco dos encarnados nesta partida disputada no Benfica Campus



Já o Sporting vai entrar em campo com Diego Callai; Hevertton Santos, Rodrigo Rego, Chico Lamba, Flávio Nazinho; Renato Veiga, João Daniel, Duarte Carvalho, Joelson; Bruno Tavares e Youssef Chermiti.



No banco, Filipe Pedro dispõe de Vasco Gaspar, Diogo Cabral, Samuel Lobato, Roberto Martínez, Tiago Ferreira, Gonçalo Costa, Rafael Fernandes, Lucas Dias e Paulo Agostinho.



14h53 - O Benfica vai alinhar com Samuel Soares; Filipe Cruz, António Silva, Gonçalo Loureiro, Rafael Rodrigues; Rafael Brito, Gerson, Cher Ndour, Martim Neto; D. Nascimento e João Resende.



No banco de suplentes estão G. Fernandes, Negrão, Bajrami, Jocu, Hugo Félix, H. Pereira, João Tomé, Barrero e Luís Semedo



14h52 - Já há onzes iniciais



- O Benfica recebe esta tarde, às 15 horas, o Sporting na 7.ª jornada da Fase de Apuramento para a Taça Revelação. Os rivais ocupam os dois primeiros lugares da tabela, os únicos que dão acesso aos quartos-de-final da Taça, mas com as águias apenas dois pontos à frente. O Benfica venceu os dois dérbis da primeira fase (4-2 em casa e 3-0 fora) e um triunfo hoje deixará o Sporting ao alcance do V. Guimarães, que visita o Boavista. Refira-se que as águias venceram os últimos dois encontros, mas os leões não são derrotados há cinco jogos.