há 15 min 17:49

Intervalo

Intervalo no Estádio Aurélio Pereira. O Benfica vai vencendo o Sporting por 0-1, com um golo de Pedro Santos, à passagem do minuto 32. Este resultado deixa os leões de fora da Taça Revelação, isto porque o Portimonense, equipa que disputa juntamente com a formação verde e branca o único lugar de vago na prova, está neste momento empatado com o Cova da Piedade (0-0) e surge, assim, no segundo lugar da tabela, logo atrás do Benfica.