há 2 horas 10:50

Duelo entre rivais lisboetas prevê-se equilibrado

À partida para o jogo deste domingo, o Sporting ocupa a segunda posição do Grupo B da Liga Revelação com 10 pontos. Das cinco partidas realizadas até ao momento, os verde e brancos venceram três, empataram uma e perderam outra.



Já o Benfica, é quinto classificado do mesmo grupo, com 8 pontos. Duas vitórias, dois empates e uma derrota são os resultados dos encarnados no campeonato.



O último encontro realizado por ambos os conjuntos aconteceu a meio da semana a contar para a UEFA Youth League e tanto águias como leões venceram. A equipa do Benfica venceu o Bayern Munique por 4-0, enquanto que o Sporting derrotou o Besiktas por 3-1. Como tal, ambas as equipas vêm para este encontro galvanizadas por bons resultados