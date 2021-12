Sporting afastado do título

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting ficou afastado da discussão do título de campeão da Liga Revelação ao perder em casa com o Portimonense, que assim acompanha o Benfica e o Estoril na passagem à fase decisiva. Os algarvios adiantaram-se por Mascarenhas, logo aos 11 minutos, que aproveitou uma distração da defesa leonina para finalizar na área. Moralizado, o avançado esteve perto de bisar aos 23’ mas acertou na trave.

Obrigado a vencer para manter as aspirações intactas, a equipa de Filipe Pedro lançou-se em busca do empate e viria a alcançar esse objetivo aos 24’. Rodrigo Marquês sofreu uma falta na área dos algarvios e João Daniel concerteu o penálti. Pensou-se que os leões iriam dar a volta ao resultado mas, após novo erro da defesa da casa, Bruno Reis isolou-se perante Diogo Pinto e não perdoou antes do intervalo.

A segunda parte foi mais lenta e sem tantas oportunidades. Já perto do final, Nakano acertou por duas vezes no poste, sendo que depois Youssef Chermiti e Lamarana Jallow criaram algum perigo mas não conseguiram bater Nakamura.