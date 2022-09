Emoção a rodos na ponta final

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portimonense e Estoril proporcionaram um duelo interessante, com o empate final a ajustar-se ao que se passou em campo. Os algarvios marcaram cedo e os canarinhos tentaram reagir, mas mostraram dificuldades perto da área contrária, não traduzindo em ocasiões de golo o maior tempo de posse de bola.

Na segunda parte, o Estoril procurou acelerar o ritmo do jogo, em busca do empate, que só surgiu a quinze minutos do fim, num penálti a castigar falta de João Guilherme sobre Iuri Tavares.

Daí até final, emoção não faltou, com as duas equipas a procurarem a vitória, sucedendo-se as situações de perigo junto das balizas à guarda de João Victor e de Francisco Lemos.

O pequeno Kawasaki, de cabeça, servido por Guga, voltou a colocar o Portimonense em vantagem e já perto do fim João Marques, à segunda, e após lance de insistência, fez o 2-2 final.