Três candidatos para duas vagas

Ficam hoje definidas as equipas que transitam para a fase de apuramento de campeão da Liga Revelação. Se na Série A já está tudo decidido, com Vizela, Sp. Braga e Famalicão com presença garantida, na Série B, Farense e E. Amadora, que se defrontam, e Estoril, que visita o Sporting, disputam as duas vagas para acompanhar o Benfica, já apurado.

Os algarvios carimbam a passagem se triunfarem por três ou mais golos, mas têm sempre que vencer os tricolores e torcer para que os leões não deixem os canarinhos pontuar para evitar o recurso ao desempate pelo confronto direto (levam a melhor sobre o Estoril) e golos.