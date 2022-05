Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Benfica-Estoril, 1-0: canarinhos e Sp. Braga na final da Taça Revelação A equipa de Vasco Botelho da Costa beneficiou do triunfo (3-1) na 1ª mão para repetir presença no jogo decisivo e tentar a dobradinha





Golo de Luís Semedo insuficiente

• Foto: luís manuel neves