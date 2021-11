Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Estoril-Farense, 3-2: Adversidades não travaram o líder Canarinhos chegaram ao 2-0, cederam o empate, mas triunfaram com um golo no último lance





FESTA. Diogo Batista marcou aos 90’+7 e ficou ‘esmagado’

• Foto: estoril praia sad