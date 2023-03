O Farense desperdiçou uma excelente oportunidade para se isolar no 2.º lugar na fase de apuramento para a Taça Revelação ao perder no terreno do Rio Ave, por 2-0. A equipa algarvia entrou em falso e começou a perder ainda nos instantes iniciais (3’), num golo de Baffour, marcado na recarga a um penálti rematado pelo mesmo jogador, mas defendido por Kauan para a frente. A eficácia vila-condense acentuou-se com o segundo golo apontado por Luís Pinto (26’), dificultando ainda mais a missão do adversário que, diga-se, dispôs de algumas situações para reduzir, só que a inoperância ofensiva falou mais alto. A vitória acabou por premiar a equipa mais eficaz.