Ac. Viseu soma primeira vitória

O Ac. Viseu venceu o Mafra por 1-0 num jogo que marcou o regresso de Pité à competição, cinco meses após o médio de 22 anos se ter lesionado com gravidade logo no arranque da época pela equipa principal dos mafrenses. Na 2ª jornada da fase de apuramento para a Taça Revelação, que no Estádio das Seixas colocou frente a frente duas formações em busca da primeira vitória nesta fase da prova, acabaram por ser os viriatos a levar para casa os três pontos. Num duelo com poucas oportunidades flagrantes e em que os guardiões de ambas as formações foram meros espectadores, o golo do extremo Rodrigo Geraldo, ainda na primeira parte (24’), fez a diferença.