Apostar no ‘X’ também dá vitória

A Académica até chegou a Vila do Conde apenas com uma vitória nos quatro primeiros jogos que fez na Liga Revelação, mas voltou para casa com três pontos na bagagem. Tudo por ‘culpa’ da estratégia que a Briosa implementou frente ao Rio Ave: apostar no... ‘X’. É que Xavi foi a grande figura da partida, com um bis (31’ e 62’), enquanto o outro golo dos estudantes foi apontado por Xavier Venâncio (41’).

Sem grandes problemas, a Académica construiu a vantagem de 3-0 e o melhor que a equipa da casa conseguiu foi reduzir por intermédio de André Novais, mas já era demasiado tarde. Assim, os estudantes passam a ter seis pontos na luta pela qualificação para o playoff de apuramento de campeão.