Apuramento para a Taça: Farense assume liderança

No encerramento da 13ª jornada da fase de apuramento para a Taça Revelação, o Farense venceu o Leixões por 1-0 e assumiu a liderança da prova, ultrapassando o Gil Vicente, também com 32 pontos.

O regresso ao Estádio do Mar, após largos meses em que o Mergulhão serviu de casa (e até o Parque de Jogos de Cucujães), não trouxe boas notícias para a equipa de Matosinhos, uma vez que não conseguiu repetir o triunfo sobre os algarvios, alcançado na 6ª jornada, no Estádio do Algarve.

A primeira parte terminou com um nulo no marcador e, quando a segunda parecia ir pelo mesmo caminho, os leões de Faro aplicaram um golpe fatal nas aspirações do Leixões, na sequência de um contra-ataque . Os lobos do mar perderam a bola no meio-campo adversário e os visitantes rapidamente meteram o esférico em André Candeias que correu, viu o guarda-redes Mariani sair da baliza para tentar impedir as suas intenções e atirou certeiro, estabelecendo o resultado final que garantiu os três pontos e o 1º lugar na classificação. Já o Leixões ocupa a 6ª posição, sem hipóteses de apuramento.