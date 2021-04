Árbitro do Sporting-Benfica em Sub-23 falou após jogo: «Vínhamos com a lição bem estudada»

O encontro entre Sporting e Benfica, da Liga Revelação, ficou marcado por um momento visto e talvez até inédito nos últimos tempos no futebol nacional. Depois da partida, já após terem falado os jogadores e treinadores de ambas as equipas, também o árbitro foi chamado a falar, para também ele analisar o que se viu no relvado da Academia.





"Correu muito bem. Enquanto equipa de arbitragem vínhamos com a lição bem estudada para um jogo que foi intenso, com atletas bastante novos. Saímos desgastados mas com lição de dever cumprido", declarou Fá Sanhá, de 29 anos, que para lá de ser árbitro é também tenente da força aérea.Para lá destas duas funções, o juiz natural da Guiné-Bissau - que arbitra há oito anos, mas apenas se estreou nas provas nacional esta época - tem ainda um mestrado em contabilidade, fiscalidade e finanças de empresas. Muita coisa junta, mas que não assusta Fá Sanhá. "Procuro fazer o que mais gosto e aliar tudo isso à arbitragem", garantiu o juiz, ao Canal 11.