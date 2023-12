Ary Garcia entusiasmado com os primeiros 4 meses a jogar em Portugal

Chegou a Portugal há 4 meses com uma bagagem cheia de sonhos e ambições. Ary Garcia tem oscilado entre sub-23 e equipa B do Santa Clara, mas a vontade é de chegar ao conjunto principal dos açorianos."Estou feliz com este momento e quero evoluir ainda mais nesta época e nas próximas defendendo este clube tão importante para o cenário nacional", confessou, em exclusivo, a Record, o defesa que já vestiu as cores do Santa Clara em 10 ocasiões esta temporada.Com apenas 19 anos, o central brasileiro fez grande parte da sua formação no Grêmio, mas teve ainda uma passagem pelo Palmeiras, antes de rumar a Portugal e assinar contrato profissional. Apesar da experiência estar a ser enriquecedora, Ary admite que ainda tem muito para aprender."Estou a adquirir ainda mais maturidade. O futebol português ensina muito a quem quer aprender. Tática, duelos defensivos, entre outras características que são muito trabalhadas por aqui, fizeram-me evoluir", revelou o jovem canarinho, que venceu o campeonato Paulista de sub-20 pelo verdão.Recorde-se que o Santa Clara ocupa atualmente a 6.ª posição na Série B da Liga Revelação, com 14 pontos, e irá defrontar Farense e Mafra antes do final do ano e no encerramento da 1.ª fase da competição.