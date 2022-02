Belenenses SAD abate Sporting sem pontaria

O Belenenses SAD somou a segunda vitória consecutiva ao vencer o Sporting por 2-0, em Alcochete, na 7.ª jornada - última da primeira volta - da fase de apuramento para a Taça Revelação.

O Sporting entrou a dominar, com mais bola e instalado no meio-campo adversário, mas a melhor chance da primeira parte foi dos azuis: aos 38 minutos, Edgar Pacheco rematou cruzado, com o pé esquerdo, e acertou no poste. Após a ameaça, o extremo do Belenenses SAD marcou mesmo logo a abrir a 2.ª parte, com novo remate cruzado a sair do seu pé esquerdo sem dar hipóteses ao estreante guarda-redes Pedro Miguéis.

O Sporting continuou a mandar, mas viu Edgar Pacheco ficar perto do bis (57’) num remate de pé direito travado pela barra. Seguiram-se três oportunidades claras de golo para a equipa de Filipe Pedro, mas Lucas Pires, Gilberto Batista e Chermiti foram o exemplo claro da falta de pontaria leonina. E como quem não marca, arrisca-se a sofrer, o Belenenses SAD ampliou a vantagem por Tiago Lopes (60’), num remate rasteiro e colocado, de pé direito, após passe de Guti. Até final, o Sporting tentou o golo com mais coração do que com cabeça. E sem sucesso.