Belenenses-V. Guimarães, 5-1: Ndour abriu caminho para seguir na taça

O Belenenses SAD reentra na luta pelo apuramento para a Taça Revelação com uma goleada (5-1) sobre o V. Guimarães, a equipa que se encontrava mais próxima, em termos classificativos.O triunfo do conjunto de José Pratas começou a desenhar-se à passagem do minuto 15, quando Ndour (recrutado ao plantel principal) arrancou pela direita, entrou na área e, de pé esquerdo, atirou rasteiro junto ao poste mais próximo, colocando a equipa da casa em vantagem.O 2-0 chegaria 25 minutos depois, quando Ndour trabalhou bem à entrada da área e isolou Mota, que, de pé direito, rematou forte e colocado. Confortáveis, os azuis chegariam ao 3-0 antes do intervalo. Na sequência de um canto, do lado direito, a bola sobrou para Tomás Castro, que, de pé direito, atirou fortíssimo, ao poste mais distante.No início da segunda parte, Mané lesionou-se com gravidade (ver peça em baixo) e a equipa de Miguel Lopes viu-se privada daquele que fora, durante 45 minutos, o jogador mais inconformado e mais perigoso. Para o seu lugar entrou Etienne, que acabou por assinar o golo de honra da equipa visitante. Estavam jogados 78 minutos. Antes ainda, Castro marcou o segundo da conta pessoal, com excelente golpe de cabeça (sem oposição), após cruzamento de Jojó. O quinto do Belenenses SAD surgiu da cabeça do capitão António Montez, após livre batido por Castro. Dois golos e uma assistência tornaram o médio azul o homem do jogo, embora Ndour também tenha estado bem.