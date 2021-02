Benfica bate V. Guimarães com golo no último minuto

O Benfica venceu o V. Guimarães por 3-2, no Seixal, e deu um passo importante para se apurar para a Taça Revelação. Ao fim de oito jornadas nesta fase, a equipa comandada por Luís Castro soma já 26 pontos e, tendo em conta que se qualificam os dois primeiros classificados, o apuramento está cada vez mais próximo. O Sporting, que tem menos um jogo disputado - entra em ação este sábado, frente ao Portimonense -, segue logo atrás, com 18, sendo que o V. Guimarães está no 5º lugar, com 15.





O golo da vitória na receção aos minhotos chegou no último minuto da compensação, momento muito contestado pelos vimaranenses pelo facto de o árbitro Nélson Hermosilha ter assinalado penálti a favor das águias. Diga-se que, neste jogo, o Benfica dispôs de três penáltis, todos batidos por Filipe Cruz. O lateral-direito falhou o primeiro mas depois ampliou para 2-0 desde a marca dos 11 metros, aos 69 minutos, pouco depois de Cher Ndour ter feito o 1-0 (64') - na sequência de um canto marcado por... Filipe Cruz.Só que o V. Guimarães, mesmo reduzido a dez desde os 67', devido à expulsão de Rui Correia por acumulação de amarelos, foi à luta e conseguiu chegar ao empate, com golos de Gui (78’) e Jota (90’+2). Só que, num dos ataques seguintes do Benfica, Mutombo cometeu penálti sobre Luís Semedo e Filipe Cruz voltou a pegar na bola para marcar o 3-2 (90'+5).