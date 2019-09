Benfica cede empate em casa do Cova da Piedade na Liga Revelação

O Benfica empatou esta sexta-feira em casa do Cova da Piedade (2-2), em jogo da sexta jornada da Liga Revelação. As águias começaram a perder, deram a volta e permitiram a igualdade final no período de descontos.





Em Almada, foi o Benfica que esteve mais perto de inaugurar o marcador, com Jair Tavares a desperdiçar um penálti aos 25'. A equipa da casa chegou-se à frente aos 42', por intermédio de Pedro Paz. A reação encarnada veio na segunda parte, com dois golos de Tiago Gouveia. Porém, o Cova da Piedade empatou aos 90'+2, por intermédio de Gonçalo Cabral.O Benfica é nesta altura o segundo classificado da Liga Revelação, com 13 pontos conquistados. Já o Cova da Piedade tem 7 pontos.