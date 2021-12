Benfica derrota Sporting e fecha 1.ª fase no primeiro lugar a Sul

O Benfica fechou a fase regular da Liga Revelação com uma vitória por 3-0 no dérbi com o Sporting, conseguindo acabar com 29 pontos na liderança da Zona Sul. A turma encarnada fecha esta primeira ronda isolada no topo, aproveitando da melhor forma o deslize nesta última jornada do Estoril, que perdeu por 3-2 diante do Belenenses SAD.A atuar em casa, as águias venceram com golos de Diego Moreira (33'), Luís Semedo (42') e António Silva (79').No playoff de campeão, o Benfica terá a companhia do Estoril, Portimonense, Sp. Braga, Rio Ave e Leixões.