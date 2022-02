Benfica desinspirado empata com o Rio Ave

Em jogo em atraso da 2ª jornada da fase de apuramento de campeão da Liga Revelação, Rio Ave e Benfica não foram além de um empate a zero.

No estádio Cidade do Lordelo, assistiu-se a uma primeira parte bastante dividida, com muito duelo a meio-campo. A equipa orientada por Marco Paiva tentou contrariar o jogo interior dos visitantes , o que fez com que as águias tentassem desequilibrar pelas laterais. Contudo, a boa agressividade dos defesas vilacondendes e a solidariedades dos médios fez com que os encarnados tivessem uma tarde de desinspiração ofensiva com Luís Semedo, melhor marcador da equipa visitante com dois golos, em claras dificuldades de criar perigo.

Na segunda parte, a ‘toada’ do jogo manteve- se igual com muitos duelos, muita agressividade e sempre com o árbitro a deixar desenrolar os lances, o que favoreceu o jogo. Aos 80’, ocorreu a melhor jogada da partida para o lado do Benfica com várias combinações de um e dois toques , o que levou o médio João Neves, já dentro da área, a rematar para defesa de recurso de Magrão, o que impediu mudanças no marcador até o apito final.