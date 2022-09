Benfica-E. Amadora, 5-1: Águia com tendência goleadora

O Benfica venceu o E. Amadora por 5-1 em encontro antecipado da 10.ª jornada da Liga Revelação e confirmou a tendência goleadora da equipa de sub-23. Os encarnados somam 15 golos em apenas três jogos disputados na 1.ª fase do campeonato, mais nove do que o Portimonense (menos um jogo), o segundo melhor ataque da competição. José Muller (30’), na sequência de um canto, indicou o caminho, mas os encarnados só consumaram a goleada na segunda parte com golos de Hugo Félix (63’), de penálti, um bis de Luís Semedo (67’ e 79’) e outro golo de Franculino Djú (82’), após um belo gesto técnico a tirar um adversário do caminho.O Estrela da Amadora ainda fez o tento de honra através de Samuel Njoh (87’), que nos primeiros minutos já tinha obrigado o guarda-redes André Gomes a aplicar-se, na recarga a um remate à trave de Michel Rodrigues. O Benfica B, orientado por Luís Araújo, segue líder invicto no campeonato, com três vitórias em três jogos.