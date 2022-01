E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica recebe hoje (15 horas) o Portimonense numa partida que marca o arranque do apuramento de campeão da Liga Revelação, que conta ainda com Estoril, Rio Ave, Sp. Braga e Leixões. O Sporting também joga hoje, mas para 1ª jornada do apuramento para a Taça Revelação. Os leões visitam o V. Guimarães e o jogo começa às 11 horas.