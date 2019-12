Benfica empata com Cova da Piedade (1-1)

O Benfica voltou a marcar passo nesta edição da Liga Revelação ao empatar em casa (1-1) com o Cova da Piedade. Depois da derrota no Estoril, os encarnados voltaram a não conseguir ultrapassar o Sporting e os leões têm hoje a oportunidade para se distanciarem, caso vençam em Portimão.

E a equipa de Luís Castro só pode queixar-se de si própria, sobretudo pelo desperdício durante a primeira parte. Luís Lopes acertou no poste depois de se isolar (8’), chegou centímetros atrasado a um centro/remate de Jaír Tavares (28’) e viu o guardião piedense negar-lhe o golo num remate à meia-volta já dentro da pequena área (42’). Pelo meio, Iuri Miguel ainda negou o golo, também, a Tiago Araújo, com outra grande intervenção (10’).

O golo chegaria, curiosamente, no período de menor fulgor das águias, já no decorrer do segundo tempo, com Pedro Ganchas a cabecear certeiro na sequência de um livre. Os piedenses reagiram de imediato e Canina viu Carlos Santos deixar também a sua marca na partida com uma grande intervenção (79’). No entanto, no decorrer do último minuto do tempo de descontos (90’+4) o guardião dos encarnados não conseguiu travar o livre direto bem batido por Yi Chen.