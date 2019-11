Benfica empata com Leixões na Liga Revelação e perde liderança para o Sporting

O Benfica empatou este sábado a 1 golo com o Leixões, em jogo da 15.ª jornada da Liga Revelação, realizado no Caixa Futebol Campus. Com este resultado, os encarnados somam 34 pontos e perdem a liderança para o Sporting, que bateu o V. Setúbal por 2-1.Os leões venceram com golos de Pedro Mendes (4') e Tiago Tomás (82'), tendo Kamo Kamo apontado o tento dos sadinos (45'). O triunfo permitiu à equipa leonina voltar a liderar a tabela com 35 pontos.No Caixa Futebol Campus, as águias abriram o marcador logo aos 4 minutos. Ronaldo Camará recuperou a bola e lançou-a para Kevin Csoboth, que correu pelo corredor direito e cruzou diretamente para a área, onde estava Luís Lopes que, de cabeça, fez o 1-0.O tento do Leixões foi marcado por Franco, de penálti, aos 76 minutos, na sequência de uma falta de Diogo Capitão sobre Italo.