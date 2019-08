Benfica entra com o pé esquerdo na nova época e perde com o Rio Ave

O Rio Ave venceu esta quinta-feira o Benfica por 1-0, em jogo da primeira jornada da Liga Revelação.O único golo do encontro surgiu aos 21 minutos, por intermédio de Bruninho.O Rio Ave alinhou de início com: Carlos Alves, Costinha, Bianchi, Filipe Almeida, Gabi, Diogo Teixeira, Bruninho, Vitó, Schutte, Pedro Graça e Jaime.Já o Benfica entrou em campo com: Carlos Santos, Fábio Batista, Miguel Nóbrega, Pedro Ganchas, Sandro Cruz, Diogo Capitão, Jair Tavares, Tomás Azevedo, Luís Lopes, Ronaldo Camará e Tiago Araújo.