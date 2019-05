Benfica espera surpreender campeão Aves no Seixal

Benfica e Aves medem hoje forças na meia-final da Taça Revelação, no Seixal, e Luís Tralhão, treinador das águias, conhece os pontos fortes do adversário. "O Aves é uma equipa muito forte no processo ofensivo, tem jogadores muito fortes fisicamente e, no seu todo, é uma formação bem apetrechada. Mas não é só isso! É uma equipa que tem muita qualidade coletiva, muito coesa, que na Liga Revelação demonstrou ser a formação mais adulta a jogar. Sabemos que vão procurar o nosso erro, mas estamos bem preparados", destaca, em declarações à BTV.

Nos encarnados é ainda expectável que Kalaica, central que normalmente atua pela equipa B e que já foi chamado ao plantel principal, volte a ser utilizado, depois de ter sido titular no encontro dos quartos-de-final desta competição, no qual o Benfica eliminou o Estoril (4-3).

Por outro lado, o Aves, que se sagrou campeão da Liga Revelação, tem a motivação em alta e vai à procura de somar mais um título ao currículo, como salienta o técnico Leandro Pires. "Os bons resultados dão sempre motivação e confiança", refere, ao site do clube.

Leões em Vila do Conde

Na outra meia-final, o Sporting desloca-se ao terreno do Rio Ave à procura de marcar presença na final de dia 11, em Águeda. Mas os vila-condenses também querem fazê-lo e até contam com o melhor jogador da Liga Revelação. Vitó recebeu ontem a distinção do Sindicato dos Jogadores e do patrocinador da prova.