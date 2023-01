Benfica-Estoril abre fase decisiva

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Foi ontem sorteada na Cidade do Futebol a fase de apuramento do campeão da Liga Revelação. A 1ª jornada, marcada para o dia 31 deste mês, terá a visita do bicampeão em título, Estoril, ao Benfica. Nos outros dois duelos da ronda inaugural, o E. Amadora e o Sp. Braga recebem, respetivamente, o Famalicão e o Vizela. De referir que esta fase final será disputada a duas voltas.

Também ontem foi sorteada a Taça Revelação, que vai arrancar já na terça-feira, com destaque para o Sporting-Leixões. Farense-Marítimo, Gil Vicente-Portimonense e Rio Ave-Mafra completam a 1ª jornada.