O Benfica derrotou este sábado a Académica, por 2-1, na 7.ª jornada da Liga Revelação, uma partida que se realizou no Seixal. Foi um jogo sofrido, já que o triunfo apenas foi garantido em tempo de descontos.





Depois do nulo ao intervalo, os encarnados inauguraram o marcador aos 58 minutos, por Ronaldo Camará, mas a festa da equipa da casa não durou muito, pois Gonçalo Chaves empatou aos 61 e relançou os estudantes na partida.O jogo foi muito disputado até ao final e Tiago Araújo, que tinha entrado no decorrer da segunda parte, marcou o golo que deu a vitória do Benfica aos 90'+2.