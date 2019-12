A formação sub-23 do Benfica deslocou-se a Santa Maria da Feira e acabou a golear o Feirense, por 4-0. No jogo que marcou a estreia de Luís Castro no comando técnico das águias, o avançado Luís Lopes de 19 anos, evidenciou-se ao apontar um hat trick, isto depois de Tiago Araújo inaugurar o marcador.





Com este triunfo, o Benfica aproveitae tem agora 28 pontos, estando a apenas um da liderança da Liga Revelação.