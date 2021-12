Benfica goleia Estoril no Seixal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica garantiu o acesso à fase de apuramento do campeão da Liga Revelação ao golear o Estoril, por 5-0, resultado que valeu às águias assumir o comando da Série B, precisamente por troca com os canarinhos.

A equipa comandada por Luís Castro realizou uma exibição bastante convincente fruto da eficácia revelada nos primeiros 45 minutos e impôs a primeira derrota ao Estoril, que encaixou neste jogo tantos golos como tinha sofrido nos nove anteriormente realizados.

As águias colocaram-se em vantagem logo aos sete minutos com um golo de Luís Semedo na recarga oportuna a uma bola defendida com os pés por Jota Oliveira, após um remate venenoso de Diogo Nascimento. O Estoril tentou reagir ao golpe, mas nunca conseguiu incomodar Leo Kokubo.

O Benfica começou então a imprimir mais velocidade ao jogo com destaque para Henrique Pereira. Reflexo disso, no espaço de seis minutos colocou o marcador em 4-0, com golos de Luís Semedo (32’), Henrique Pereira (36’) e Pedro Santos (38’).

Na segunda parte o Estoril entrou com vontade de minimizar a situação, mas o quinto golo das águias, apontado por Rafael Rodrigues (56’), acabou com essa intenção. A partir daí o Benfica passou a fazer uma criteriosa gestão do jogo e o resultado não voltou a mexer, embora tivesse havido oportunidades para isso de parte a parte.