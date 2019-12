Benfica goleia na deslocação a Guimarães

O Benfica não desarma na perseguição ao líder Sporting e venceu (4-0) este sábado na deslocação ao terreno do V. Guimarães.Apesar da goleada, os golos só chegaram na 2.ª parte através de Miguel Nóbrega (62'), Luís Lopes (66'), Jair Tavares (87') e Vasco Paciência (90'+4).Os encarnados seguem na 2.ª posição com 41 pontos, menos um ponto do que o Sporting.