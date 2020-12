Benfica perde com o Estoril e pode falhar presença na fase de campeão

O Benfica foi esta sexta-feira derrotado na receção ao Estoril (1-3) em partida da Zona Sul da Liga Revelação e pode ficar fora da fase de apuramento de campeão.





A equipa de Luís Castro realizou o último jogo desta 1.ª fase e ocupa nesta altura o 3.º lugar (o último que dá acesso à fase final) com 21 pontos, mais dois pontos do que o Belenenses SAD, que ainda vai realizar dois jogos. O Estoril, atual líder desta Zona Sul, já está apurado, tal como o Marítimo. Recorde-se que o Sporting já está fora da fase de apuramento de campeão.No encontro de hoje, a equipa da linha abriu uma vantagem de dois golos na 1.ª parte, com um bis de Elias Achouri (14 e 31 minutos). Aos 62', o Benfica reduziu através de um penálti cobrad por Samuel Pedro, só que o Estoril voltou a marcar aos 71' por Gilson Tavares e garantiu os três pontos no Seixal.