Benfica perde e Sporting empata no arranque da Liga Revelação

O Benfica perdeu esta terça-feira com o Estrela da Amadora por 2-1 na abertura da Liga Revelação, numa jornada na qual o Sporting, também em ação na Série B, empatou sem golos diante do Portimonense.No Estádio da Tapadinha, a equipa da Amadora iniciou da melhor forma a defesa do título, num jogo no qual alcançou o triunfo com um golo aos 90'+7, por Brenner Santos. Antes tinha também marcado Smary Piedade (15'), ao passo que José Melro colocou o Benfica no marcador aos 90'.Quanto ao Sporting, a atuar no Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete, não passou do tal nulo diante do Portimonense.