Benfica perde em casa com o Rio Ave

O Benfica perdeu com o Rio Ave por 3-2, no Seixal, não aproveitando a oportunidade de se isolar na frente da Liga Revelação. Apesar de reforçados com Morato e Tiago Dantas, da equipa B – que aproveitaram para ganhar ritmo ao fim de duas semanas de paragem da 2ª Liga –, os encarnados não conseguiram aproveitar a inspiração de Luís Lopes, autor de dois golos.

O ponta-de-lança das águias abriu o marcador na primeira oportunidade (10’), finalizando um cruzamento rasteiro de Tiago Araújo, e voltou a igualar (2-2) num lance a papel químico (33’), instantes após os vila-condenses terem dado a volta por Bruninho (22’) e Manuel Namora (31’). O jovem, de 19 anos, só não fez o hat trick porque Carlos Alves negou com uma grande intervenção (45’).

O final da primeira parte foi, de resto, o melhor período do Benfica, mas a equipa de Jorge Maciel acabou por cair num período de desnorte, depois de Miguel Nóbrega cometer penálti e ser expulso. Celton Biai travou o remate de Bruninho (74’), mas Manuel Namora sentenciou a partida (76’) antes que os encarnados se organizassem.