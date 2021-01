Benfica perde terreno na Taça Revelação

Um empate sem golos foi o resultado final no jogo entre Boavista e Benfica, que fechou a 3ª jornada da fase de apuramento para a Taça Revelação. Com este nulo, os sub-23 encarnados continuam no 1º lugar, com 14 pontos, mas veem Sporting e V. Guimarães (que ganharam as respetivas partidas, frente a Rio Ave e Cova da Piedade) aproximar-se, pois estão agora à distância de apenas um ponto.

Os encarnados entraram em campo a querer mandar na partida mas do outro lado encontraram um Boavista muito organizado defensivamente e a apostar nas transições rápidas. O Benfica, orientado por Luís Castro, dominava e falhava várias oportunidades – Luís Semedo, aos 15’, por exemplo, apareceu em boa posição mas permitiu a defesa ao guarda-redes contrário –, o que dava vida à equipa da casa, que podia mesmo ter chegado à vantagem aos 30 minutos, com Jeriel De Santis, azarado, a acertar em cheio no poste.

A segunda parte continuou na mesma toada, com os encarnados por cima mas, ainda assim, sem conseguirem fazer o mais importante: colocar a bola na baliza. Isso deveu-se à ‘cerimónia’ dos atacantes no momento da decisão, mas também a uma excelente exibição do guarda-redes João Gonçalves na baliza axadrezada.

Contudo, tal como na primeira parte, a equipa comandada por Daniel Rosendo esteve muito perto de surpreender o Benfica. Aos 70’, Jeriel De Santis, que já tinha atirado ao ferro, voltou a ter o golo nos pés, mas falhou duas ocasiões flagrantes no mesmo minuto. Depois disto, a formação orientada por Luís Castro aumentou ainda mais a pressão, mas nem Diogo Nascimento nem Luís Semedo conseguiram bater um João Gonçalves inspirado.