Benfica supera Estoril no Seixal

O Benfica está em fuga na liderança da Série B da Liga Revelação, agora com mais cinco pontos do que o segundo classificado, após vencer o Estoril, no Seixal, por 3-1. As águias infligiram a primeira derrota da época aos bicampeões nacionais de sub-23 e seguem invictas no comando, com quatro vitórias noutros tantos encontros e um saldo de 18 golos, uma média demolidora de mais de 4,5 tiros certeiros por partida.

Frente aos canarinhos, comandados por Pedro Guerreiro, a primeira hora de jogo ameaçou quebrar essa tendência, com a bola quase sempre longe das balizas, com exceção de um par de lances para cada lado. Mas João Veloso (65’), com um remate de bico à entrada da área, abriu o ‘ketchup’ do encontro e os golos jorraram, com maior frequência para os encarnados que, diga-se, o justificaram pelo maior volume ofensivo.

Gilson Benchimol (78’) ainda igualou a partida, mas um livre direto irrepreensível de Hugo Félix (85’) voltou a colocar a equipa liderada por Luís Araújo no comando do marcador e Guilherme Montóia, na finalização de um contra-ataque conduzido por Rodrigo Matos, confirmou o triunfo.