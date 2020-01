Benfica vence Académica no último suspiro

O Benfica precisou de suar para vencer (2-1) a Académica, uma vez que só conseguiu garantir o triunfo no último minuto da compensação. Mas, refira-se, o filme do jogo é a prova de que aquele golo, saído da cabeça de Miguel Nóbrega, após canto de Tiago Araújo, foi mesmo um duro golpe para a equipa da casa, que foi melhor na maioria do tempo.

O equilíbrio predominou na 1ª parte. A Académica entrou bem, mas foram do Benfica as melhores ocasiões. Aos 25’, Luís Lopes ficou muito perto de marcar, mas Diogo Sá brilhou entre os postes... e Jair atirou à barra na recarga! Pouco depois as águias marcaram mesmo, com Diogo Capitão a cabecear e Aldair, em cima da linha, a fazer autogolo.

Depois do intervalo, o meio-campo encarnado parece ter acusado algum desgaste e a Académica foi a equipa mais proativa, criando várias oportunidades para marcar. A formação da casa conseguiu materializar esse domínio aos 73 minutos, na conversão de um penálti: Dylan cometeu falta na área e Dani Costa não tremeu na marca dos 11 metros. O jogo ficou partido, com a igualdade (1-1) no marcador, até que aos 94’ surgiu o tal golpe de cabeça de Nóbrega, que permitiu a festa do Benfica no último suspiro!