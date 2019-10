Benfica vence Aves (2-0) no Seixal

O Benfica venceu o Aves, por 2-0, no jogo que encerrou a 10ª jornada da Liga Revelação. Foi uma partida disputada de forma intensa e bastante renhida por parte das duas equipas que revelaram sempre grande espírito competitivo e nunca viraram a cara à luta.

O jogo começou com um ritmo bastante vivo, com ambas as equipas a quererem impor-se, mas a primeira situação de perigo pertenceu ao Benfica, aos 8 minutos, num lance de Luís Lopes que acabou por ser bem anulado pelo guardião Rui Neves.

O jogo decorria com algum equilíbrio mas com ligeiro ascendente das águias, que, aos 28 minutos, se colocaram em vantagem com um golo de Tiago Araújo, marcado na sequência de uma transição rápida conduzida por Jair Tavares, que assistiu na perfeição o seu companheiro de equipa.

No início da segunda parte (54’), as águias ‘mataram’ o jogo com o segundo golo a aparecer num lance construído pelos mesmos protagonistas do primeiro, só que neste caso foi Tiago Araújo a cruzar para Jair Tavares atirar para o fundo da baliza.

O campeão em título não se deu por vencido e continuou a tentar, mas os pupilos de Jorge Maciel não deram qualquer hipótese.