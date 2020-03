O Benfica regressou esta terça-feira às vitórias, batendo o Aves, por 2-0, em jogo da 5.ª jornada da fase de apuramento de campeão da Liga Revelação.





O este triunfo, os encarnados sobem ao 2.º lugar da prova, com 35 pontos, menos 3 do que o líder Rio Ave e mais dois do que o Sporting, adversário da próxima ronda da Liga Revelação.Esta terça-feira, no Seixal, aos 40 minutos Jeremy Sarmiento inaugurou o marcador, enquanto o 2-0 chegou aos 82’, pelo pé de Ronaldo Camará.