Benfica vence e mantém a liderança

O Benfica ‘agarrou-se’ à liderança da fase de apuramento do campeão da Liga Revelação, com um triunfo tangencial em casa, por 1-0, frente ao Sp. Braga. O resultado, terceira vitória em quatro jogos nesta fase, permitiu à equipa de Luís Castro somar 10 pontos e colocar-se, à condição, de forma isolada, no primeiro lugar do campeonato, com mais quatro pontos que o Leixões, embora estes tenham menos dois jogos. O único golo da partida ocorreu ainda numa fase inicial da partida, num belo gesto individual de Gerson Sousa a rematar sem hipóteses para Bernardo Fontes.